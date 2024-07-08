Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
Народный артист РФ Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, а также Гонсало Рубалькаба (США) и другие артисты и коллективы станут хедлайнерами Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля, который пройдет с 22 по 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
Отмечается, что фестиваль соберет свыше 600 музыкантов из России и зарубежных стран. На фестивале также выступят L’One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков и Лариса Долина.
Согласно данным, открытие фестиваля пройдет 22 июля в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Шостаковича, закрытие – 28 июля на той же площадке. А с 23 по 27 июля по всему городу будут работать фестивальные сцены.
Ранее Игорь Бутман в беседе с НСН заявил, что Moscow Jazz Festival в этом году удивит поклонников джаза новым наполнением, передает «Радиоточка НСН».
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