Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале

Отмечается, что фестиваль соберет свыше 600 музыкантов из России и зарубежных стран. На фестивале также выступят L’One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков и Лариса Долина.

Согласно данным, открытие фестиваля пройдет 22 июля в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Шостаковича, закрытие – 28 июля на той же площадке. А с 23 по 27 июля по всему городу будут работать фестивальные сцены.

Ранее Игорь Бутман в беседе с НСН заявил, что Moscow Jazz Festival в этом году удивит поклонников джаза новым наполнением, передает «Радиоточка НСН».

