Группа SHOO откроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве под музыкальное сопровождение поп-соул группы SHOO.
В четверг, 4 июля, на палубе яхты музыканты самые свежие и давно существующие хиты коллектива.
SHOO — столичная группа, пропитанная этникой и r’n’b со «специями» современного мейнстрима, ее музыка - о любви, семье и человечности.
"Джаз на воде" прекрасен в любое время года, но не отнять шарма у летнего города, где все живет и дышит, мне кажется, что музыка, лето и блеск речной глади — это какое-то волшебное сочетание, которое позволит услышать наши песни по-новому", - сказали в один голос музыканты из SHOO.
Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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