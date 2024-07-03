Группа SHOO откроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»

Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве под музыкальное сопровождение поп-соул группы SHOO.

В четверг, 4 июля, на палубе яхты музыканты самые свежие и давно существующие хиты коллектива.

SHOO — столичная группа, пропитанная этникой и r’n’b со «специями» современного мейнстрима, ее музыка - о любви, семье и человечности.

"Джаз на воде" прекрасен в любое время года, но не отнять шарма у летнего города, где все живет и дышит, мне кажется, что музыка, лето и блеск речной глади — это какое-то волшебное сочетание, которое позволит услышать наши песни по-новому", - сказали в один голос музыканты из SHOO.

Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.