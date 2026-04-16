Один из лидеров группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью НСН раскрыл секреты главного концерта года в Москве и новых коллабораций, а также признался, что готов написать песню для новой экранизации «Ночного дозора».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Новый уикенд будет богат интересными концертами в разных регионах России. Вячеслав Бутусов выступит в Якутске, «Алиса» - в Краснодаре, The Hatters – в Самаре, «Кипелов» в Новосибирске, а «Комната культуры» - в Нижнем Новгороде.

Московских фанатов порадуют «Нейромонах Феофан», Иван Демьян с группой «7Б» и «Ва-Банкъ», а «Калинов мост» отпразднует юбилей в Санкт-Петербурге.

Uma2rman в субботу также даст большой концерт городе на Неве, 22 апреля выступит в Казани, а 25 апреля «зажжет» Москву.

Владимир Кристовский раскрыл секреты грядущего концерта на столичной «ВТБ Арене» и трибьюта «Звезды считают нас», вторая часть которого вышла в начале апреля.

«Для нас, безусловно, это будет главный концерт года. Мы очень к нему готовимся и очень его ждем. Сюрпризы будут, конечно. Будут новые песни, которые еще не вышли, а также гости, которые будут петь наши песни. Гости – это участники трибьюта, которые поучаствовали в первой или второй его части. В связи с 20-летием группы мы решили сделать трибьют и подвести какие-то промежуточные итоги, что мы достигли и выпустили за эти 20 лет. Мы обратились к творческому сообществу и сказали всем нашим друзьям и коллегам: ребята, кто хочет поучаствовать в нашем трибьюте, мы будем очень счастливы, если вы откликнитесь. И откликнулись все! Артистов и песен было так много, что нам пришлось выпустить вторую часть трибьюта», - отметил музыкант.

В первой части трибьюта приняли участие, в частности, Баста, «Ленинград» и Дима Билан, а во второй – Zivert и Леонид Агутин.

Кристовский также назвал лидеров новой рок-волны и рассказал о совместных концертах с группой Zoloto.

«Я не знаю насчет рок-волн, и не очень хорошо понимаю, что является роком, а что нет. Но отмечу ребят, которые поучаствовали в трибьюте, достаточно молодые группы, которые я сам очень люблю, это «Комната культуры» и Zoloto, может быть, они подходят на звание лидеров новой рок-волны. С Володей Золотухиным из группы Zoloto мы знакомы с лета. Песни Володи мне очень нравятся, и я мечтал где-то с ним их спеть. Когда мы были на одной вечеринке, то пели их под гитару – он пел свои и я подпевал, а я пел свои и он подпевал. Я подумал, было бы классно где-то на одном концерте спеть их вместе, и так получилось, что его тур оказался где-то рядом с нами, и он может остаться и спеть на нашем концерте. Это и произошло в Екатеринбурге, он приехал к нам на концерт и спел одну нашу песню и одну свою. Мне было безумно приятно, потому что он очень классный и талантливый человек», - подчеркнул он.

Музыканты также планируют вмести выйти на сцену 18 апреля в Санкт-Петербурге .

