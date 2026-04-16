«Откликнулись все!»: Кого пригласила группа Uma2rman на свой «главный концерт года»
Владимир Кристовский рассказал НСН о предстоящем концерте в Москве, назвал красавцами «Станцию метро Горьковская» и похвалил Zoloto.
Музыка: Главный концерт и рок-волна
Один из лидеров группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью НСН раскрыл секреты главного концерта года в Москве и новых коллабораций, а также признался, что готов написать песню для новой экранизации «Ночного дозора».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Новый уикенд будет богат интересными концертами в разных регионах России. Вячеслав Бутусов выступит в Якутске, «Алиса» - в Краснодаре, The Hatters – в Самаре, «Кипелов» в Новосибирске, а «Комната культуры» - в Нижнем Новгороде.
Московских фанатов порадуют «Нейромонах Феофан», Иван Демьян с группой «7Б» и «Ва-Банкъ», а «Калинов мост» отпразднует юбилей в Санкт-Петербурге.
Uma2rman в субботу также даст большой концерт городе на Неве, 22 апреля выступит в Казани, а 25 апреля «зажжет» Москву.
Владимир Кристовский раскрыл секреты грядущего концерта на столичной «ВТБ Арене» и трибьюта «Звезды считают нас», вторая часть которого вышла в начале апреля.
«Для нас, безусловно, это будет главный концерт года. Мы очень к нему готовимся и очень его ждем. Сюрпризы будут, конечно. Будут новые песни, которые еще не вышли, а также гости, которые будут петь наши песни. Гости – это участники трибьюта, которые поучаствовали в первой или второй его части. В связи с 20-летием группы мы решили сделать трибьют и подвести какие-то промежуточные итоги, что мы достигли и выпустили за эти 20 лет. Мы обратились к творческому сообществу и сказали всем нашим друзьям и коллегам: ребята, кто хочет поучаствовать в нашем трибьюте, мы будем очень счастливы, если вы откликнитесь. И откликнулись все! Артистов и песен было так много, что нам пришлось выпустить вторую часть трибьюта», - отметил музыкант.
В первой части трибьюта приняли участие, в частности, Баста, «Ленинград» и Дима Билан, а во второй – Zivert и Леонид Агутин.
Кристовский также назвал лидеров новой рок-волны и рассказал о совместных концертах с группой Zoloto.
«Я не знаю насчет рок-волн, и не очень хорошо понимаю, что является роком, а что нет. Но отмечу ребят, которые поучаствовали в трибьюте, достаточно молодые группы, которые я сам очень люблю, это «Комната культуры» и Zoloto, может быть, они подходят на звание лидеров новой рок-волны. С Володей Золотухиным из группы Zoloto мы знакомы с лета. Песни Володи мне очень нравятся, и я мечтал где-то с ним их спеть. Когда мы были на одной вечеринке, то пели их под гитару – он пел свои и я подпевал, а я пел свои и он подпевал. Я подумал, было бы классно где-то на одном концерте спеть их вместе, и так получилось, что его тур оказался где-то рядом с нами, и он может остаться и спеть на нашем концерте. Это и произошло в Екатеринбурге, он приехал к нам на концерт и спел одну нашу песню и одну свою. Мне было безумно приятно, потому что он очень классный и талантливый человек», - подчеркнул он.
Музыканты также планируют вмести выйти на сцену 18 апреля в Санкт-Петербурге .
Театр и литература: От Онегина до Гумилева
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Старушка в подарок» в Театре Сатиры и танцевальный шоу-спектакль «Семь».
Театралы Петербурга выбрали «Шёпот сердца» Евгения Гришковца и мюзикл «Демон Онегина», который создатели назвали «самым успешным покушением на классику».
Владимир Кристовский отметил, что толерантен к вольным интерпретациям классики.
«Я думаю, нет ничего страшного в экспериментальных постановках. Если это появляется, значит оно кому-то нужно. Может быть, современный зритель хочет что-то современное. Я спокойно отношусь к любым экспериментам, абсолютно к этому толерантен, лишь бы людям нравилось. А если им не понравится, значит это нежизнеспособное явление само по себе сойдет на нет и все вернутся к классике», - сказал музыкант.
Он также поделился своими литературными предпочтениями, рекомендовав книги историка Льва Гумилева (на фото).
«Вообще меня вдохновляет весь окружающий мир, все, что я вижу, слышу, могу почувствовать. Все это может отразиться в песнях или стихах, а увлекаюсь я историей. Слушаю в основном исторические книги, когда лечу в самолете. Я изучал историю разных периодов. Например, изучал историю Китая, прочитал все книги на эту тему, потому поехал путешествовать по Китаю, пытался найти следы древних цивилизаций. Мне была очень интересна история России и период Екатерины Великой. Сейчас я слушаю Гумилева, могу порекомендовать у него много замечательных книг: «Древняя Русь и Великая степь» или «Конец и вновь начало». У него очень много классных исторических книг. Он разбирает на примере этногенеза, как развиваются народы, страны, как они взаимодействуют. Это безумно интересно. Кто увлекается историей, я всем очень рекомендую», - подчеркнул лидер группы Uma2rman.
Кино: «Дозоры» и «Петрушка»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Петрушка» с Никитой Кологривым, французский триллер «Гуру» и перевыпуск легендарного корейского фильма Пака Чхан Ука «Олдбой».
Ну а Владимир Кристовский признался, что хотел бы принять участие в новой экранизации «Ночного дозора», о перспективах которой недавно говорил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он также рассказал о новом ремиксе одноименной песни.
«Я буду очень счастлив, если будут еще выходить «Дозоры». Может быть, мне предложат снова написать песню к новой части «Ночного дозора», я бы попробовал, мне это интересно. Недавно у нас вышел потрясающий ремикс одноименной песни с нижегородскими ребятами, которые называются «Станция метро Горьковская». Мы с ними дружим достаточно давно. Помимо ремикса мы сняли невероятное видео в депо метрополитена. Я счастлив, что у нас в Нижнем рождаются и вырастают такие потрясающие люди, талантливые, масштабные, озорные, просто красавцы», - восхитился музыкант.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
