Хиты «Металлики» прозвучат в Кремле

С 2015 года Проект путешествует по миру, собирая полные залы. Российские поклонники группы тоже получат возможность погрузиться в магию этого уникального музыкального перфоманса, в котором будут исполнены хиты «Металлики» с бережно воссозданными оркестровыми аранжировками Майкла Кэймена.

В концерте также прозвучат более поздние композиции рок-легенды, не вошедшие в концертный альбом 1999-го года. В их числе: «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One», «Fade to Black», «The Unforgiven», «Seek & Destroy» и другие. Всего будет исполнено около 30 лучших песен «Металлики».

Ранее стало известно, что в Москве вновь можно будет посмотреть симфоническую панк-сказку «Король и Шут», напоминает «Радиоточка НСН».

