Хиты «Металлики» прозвучат в Кремле
Симфоническое шоу «Metallica s&m tribute с симфоническим оркестром» состоится в Государственном Кремлёвском дворце.
С 2015 года Проект путешествует по миру, собирая полные залы. Российские поклонники группы тоже получат возможность погрузиться в магию этого уникального музыкального перфоманса, в котором будут исполнены хиты «Металлики» с бережно воссозданными оркестровыми аранжировками Майкла Кэймена.
В концерте также прозвучат более поздние композиции рок-легенды, не вошедшие в концертный альбом 1999-го года. В их числе: «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One», «Fade to Black», «The Unforgiven», «Seek & Destroy» и другие. Всего будет исполнено около 30 лучших песен «Металлики».
Ранее стало известно, что в Москве вновь можно будет посмотреть симфоническую панк-сказку «Король и Шут», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»
- С Галкина потребовали взыскать более полумиллиона рублей за электричество
- Политолог объяснил, кто и зачем убеждает немцев в скорой войне с Россией
- Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции
- Путин разрешил иностранцам платить за газ рублями не только через Газпромбанк
- Кинокритик Альперина: Сериалу «Москва слезам не верит» помешало его название
- В США призвали Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ
- В Госдуме призвали включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок
- «Хаоса не будет!»: Водители об идее самоподготовки к экзаменам в ГАИ
- В РПЦ назвали веру в инопланетян «формой мракобесия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru