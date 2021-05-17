Манижа оценила свои шансы на победу в Евровидении
Певица Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение, в интервью РИА Новости оценила свои шансы на победу.
Манижа считает, что точно пройдет в финал, а итоговое место будет зависеть только от внутренней уверенности певицы, уверенности в том, что она услышана.
По ее словам, для нее важнее не позиция по итогам конкурса, а тот факт, что люди ее услышат и поймут.
Ранее в Роттердаме прошла церемония чествования стран — участниц музыкального конкурса «Евровидение 2021». Российская исполнительница Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник.
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