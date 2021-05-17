Манижа оценила свои шансы на победу в Евровидении

По ее словам, для нее важнее не позиция по итогам конкурса, а тот факт, что люди ее услышат и поймут.

Ранее в Роттердаме прошла церемония чествования стран — участниц музыкального конкурса «Евровидение 2021». Российская исполнительница Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник.

