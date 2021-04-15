Пугачева оценила песню Манижи для Евровидения-2021

Пугачева назвала Манижу "личностью" и положительно оценила композицию, выбранную для конкурса. По ее словам, песня Russian Woman подходит под формат и создана "как раз для Евровидения".

Также Пугачева иронично "дополнила" песню. По ее словам, она сама исправила бы песню и добавила бы к ней слова "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Певица в шутку добавила, что этот текст "был бы замечательным".

Российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин будет представлять РФ на Евровидении-2021. Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в городе Роттердам в Нидерландах.