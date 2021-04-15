Пугачева оценила песню Манижи для Евровидения-2021
Певица Алла Пугачева в эфире Youtube-шоу "Музыкалити" рассказала об отношении к песне певицы Манижи, которая отправится от России на музыкальный конкурс "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.
Пугачева назвала Манижу "личностью" и положительно оценила композицию, выбранную для конкурса. По ее словам, песня Russian Woman подходит под формат и создана "как раз для Евровидения".
Также Пугачева иронично "дополнила" песню. По ее словам, она сама исправила бы песню и добавила бы к ней слова "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Певица в шутку добавила, что этот текст "был бы замечательным".
Российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин будет представлять РФ на Евровидении-2021. Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в городе Роттердам в Нидерландах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Россия зеркально вышлет трех польских дипломатов
- ХК «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
- РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
- Шойгу заявил о завершении основных реформ в армии РФ
- Белый дом пригрозил санкциями против «Северного потока - 2»
- ВМС Украины обвинили РФ в провокациях в Азовском море
- Россиянам не понадобится тест на COVID-19 для посещения Абхазии
- Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата
- СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
- СМИ сообщили о задержании замглавы столичного департамента по подозрению в коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru