Хедлайнерами шоу «Ночь города» в Перми станут Лев Лещенко и группа «Ленинград»

Так, шоу «Ночь города» пройдет на городской эспланаде у Пермского академического Театра. Шоу будет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия 300-летия Перми.

При этом вечер начнется с выступления DJ Smash, который является уроженцем Перми. Кроме того, в этот день жителей и гостей города будут ждать экскурсионные программы «Маршруты Перми».

Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина в пресс-центре НСН рассказала об истории зарождения фестиваля «Пятницкая башня» в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».

