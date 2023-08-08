Хедлайнерами шоу «Ночь города» в Перми станут Лев Лещенко и группа «Ленинград»
Хедлайнерами шоу «Ночь города», которое пройдет 26 августа в Перми, станут Лев Лещенко и группа «Ленинград». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оргкомитет «Пермь-300».
Так, шоу «Ночь города» пройдет на городской эспланаде у Пермского академического Театра. Шоу будет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия 300-летия Перми.
При этом вечер начнется с выступления DJ Smash, который является уроженцем Перми. Кроме того, в этот день жителей и гостей города будут ждать экскурсионные программы «Маршруты Перми».
Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина в пресс-центре НСН рассказала об истории зарождения фестиваля «Пятницкая башня» в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».
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