Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Деньги за билеты вернут автоматически на карту, с которой они были куплены. Возврат купленных в кассах билетов осуществляется по месту приобретения, отметили в дирекции.

Ранее профессиональное жюри объявило пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Конкурс проходил при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

