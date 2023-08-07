Фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год
7 августа 202318:53
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.
Деньги за билеты вернут автоматически на карту, с которой они были куплены. Возврат купленных в кассах билетов осуществляется по месту приобретения, отметили в дирекции.
Ранее профессиональное жюри объявило пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Конкурс проходил при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru