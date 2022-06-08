Хакеры включили гимн Украины на радио «Коммерсантъ FM»

Радиостанция «Коммерсантъ FM» в своём Telegram-канале заявила, что подверглась хакерской атаке.

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По словам слушателей, в интернет-эфире станции стали звучать гимн Украины и песни на украинском языке, а также композиция группы «Ногу свело», за которую на Максима Покровского завели дело за дискредитацию Вооружённых сил России.

«Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в Youtube. Вещание в интернете скоро будет налажено», — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее легендарная британская рок-группа Pink Floyd выпустила песню «Hey, Hey, Rise up!» про конфликт России и Украины.

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