Певицу Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Столичный Басманный суд оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову, признана в России иностранным агентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Иноагент Noize MC оштрафован на 30 тысяч рублей за немаркированные посты

Суд признал исполнительницу виновной в производстве материалов и их распространении иностранным агентом без соответствующей маркировки.

«Назначить штраф размере 30 тыс. рублей», — постановил судья.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаИноагентыШтрафМонеточка

Горячие новости

Все новости

партнеры