Гвен Стефани анонсировала первый за семь лет сольный альбом

Новый альбом американской певицы, вокалистки группы No Doubt Гвен Стефани выйдет 15 ноября. Об этом исполнительница объявила в своих соцсетях.

The Weeknd объявил название нового альбома

Новая пластинка станет первой сольной работой Стефани за последние семь лет.

По словам певицы, в релиз, который назвали «Bouquet», вошли 10 песен. В треклист попал и фит Стефани с супругом Блейком Шелтоном «Purple Irises».

Первым синглом с нового альбома Стефани станет песня «Somebody Else's», который выйдет 20 сентября.

Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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