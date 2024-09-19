Гвен Стефани анонсировала первый за семь лет сольный альбом
Новый альбом американской певицы, вокалистки группы No Doubt Гвен Стефани выйдет 15 ноября. Об этом исполнительница объявила в своих соцсетях.
Новая пластинка станет первой сольной работой Стефани за последние семь лет.
По словам певицы, в релиз, который назвали «Bouquet», вошли 10 песен. В треклист попал и фит Стефани с супругом Блейком Шелтоном «Purple Irises».
Первым синглом с нового альбома Стефани станет песня «Somebody Else's», который выйдет 20 сентября.
Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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