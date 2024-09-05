The Weeknd объявил название нового альбома

В Москве открылась новая станция метро «Потапово» Открыта дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе Десятки человек в Москве отравились шаурмой Операторы сервисов по аренде электросамокатов ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей Более 130 объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка в столице