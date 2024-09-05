The Weeknd объявил название нового альбома
Новый альбом исполнителя The Weeknd (Эйбел Тесфайе) будет называться «Hurry Up Tomorrow». Об этом канадский певец заявил в своих соцсетях.
По его словам, новая пластинка станет завершающей частью трилогии, которую начал альбом «After Hours» (2020) и продолжил релиз «Dawn FM» (2022).
Также The Weeknd указал, что новый лонгплей является «творческой вершиной проекта». Дата выхода «Hurry Up Tomorrow» пока не раскрывается.
Ранее The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов через свой фонд на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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