«Стали капризнее»: Лидер «Мураками» о том, почему в музыке стало меньше эмоций
Может быть, эмоций в современной музыке и стало меньше, но проблему стоит искать не в музыке, а в нас самих, сказала НСН Диляра Вагапова.
Лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что и в современной музыке множество талантливых исполнителей — надо просто уметь находить именно «свою» музыку.
Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев ранее заявил в интервью изданию «Газета.Ru», что ему не хватает новых эмоций в музыке, кроме того, все больше авторов обращают внимание на мейнстрим (поп-звезд и рок-легенд). Вагапова отметила, что самобытных и талантливых исполнителей хватает и в современной музыке.
«Кто-то говорит, что в современной музыке меньше чувств, больше мейнстрима. Время меняется, и мы меняемся вместе с ним. Можно провести аналогию с автомобилями — раньше их делали из крепкого металла, чтобы они служили десятилетиями, а теперь автопроизводители гонятся за массовым производством и потреблением. Музыка тоже стала фастфудом — много, быстро и доступно. Сегодня каждый может дома соорудить студию и выпускать треки направо и налево. Но я не переживаю — ведь талант никуда не делся. Как раньше в рок-н-ролле появлялись звезды, так и сейчас есть те, кто делает музыку с душой, кто не гонится за количеством, а работает на качество. Может быть, эмоций и стало меньше, но, возможно, проблема не в музыке, а в нас самих. Мы привыкаем, становимся капризнее, но стоит копнуть глубже — и мы найдем яркие, настоящие ноты. Талантливые люди никуда не исчезли, просто их нужно уметь находить, искать ту музыку, что близка твоему сердцу», — подчеркнула музыкант.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» Игорь «Панкер» Гудков отметил, что группы «КняZz», «Северный флот» и «Горшенев» вполне легитимно используют в своем творчестве наследие Михаила Горшенева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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