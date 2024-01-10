The Hatters выпустили сингл «Время найдет нас»

Группа The Hatters представила сингл «Время найдет нас».

Эта композиция - совместная работа с певицей Мариной Демещенко, более известной как polnalyubvi.

«Наша первая премьера 2024 года!» - сопроводили премьеру музыканты.

Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова указала на возросшую популярность группы The Hatters и на новый тренд на квартирники.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ПремьераМузыкаМузыкантыThe Hatters

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