The Hatters выпустили сингл «Время найдет нас»
10 января 202419:37
Группа The Hatters представила сингл «Время найдет нас».
Эта композиция - совместная работа с певицей Мариной Демещенко, более известной как polnalyubvi.
«Наша первая премьера 2024 года!» - сопроводили премьеру музыканты.
Ранее директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова указала на возросшую популярность группы The Hatters и на новый тренд на квартирники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru