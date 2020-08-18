Группу Little Big обвинили в плагиате

Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов обвинил группу Little Big в плагиате. По его словам, в нескольких композициях группы звучит басовая линия, которую сочинил именно он. В частности, он обнаружил заимствованную у себя мелодию в песне Pop up on the top.

«Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — цитирует музыканта телеканал 360.

Валь Толетов подал на музыкантов в суд и требует с группы группу Little Big 12 миллионов рублей.

Напомним, коллектив Little Big должен был представить Россию на Евровидение в 2020 году с песней Uno. Однако песенный конкурс из-за пандемии COVID-19 был отменён. В начале августа организаторы мероприятия сообщили, что клип на композицию стал самым просматриваемым за всю историю канала Евровидения на YouTube. Он набрал более 138 миллионов просмотров за четыре месяца.

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

А ранее сообщалось, что Дмитрий Красилов («Пухляш»), танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big, вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет издания Forbes.

25-летний Красилов с 12% голосов занял второе место в категории «Искусство». Первую позицию он уступил актеру Никите Кукушину, набравшему чуть более 16%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПлагиатМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме