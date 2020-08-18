Группу Little Big обвинили в плагиате
Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов обвинил группу Little Big в плагиате. По его словам, в нескольких композициях группы звучит басовая линия, которую сочинил именно он. В частности, он обнаружил заимствованную у себя мелодию в песне Pop up on the top.
«Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — цитирует музыканта телеканал 360.
Валь Толетов подал на музыкантов в суд и требует с группы группу Little Big 12 миллионов рублей.
Напомним, коллектив Little Big должен был представить Россию на Евровидение в 2020 году с песней Uno. Однако песенный конкурс из-за пандемии COVID-19 был отменён. В начале августа организаторы мероприятия сообщили, что клип на композицию стал самым просматриваемым за всю историю канала Евровидения на YouTube. Он набрал более 138 миллионов просмотров за четыре месяца.
А ранее сообщалось, что Дмитрий Красилов («Пухляш»), танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big, вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет издания Forbes.
25-летний Красилов с 12% голосов занял второе место в категории «Искусство». Первую позицию он уступил актеру Никите Кукушину, набравшему чуть более 16%.
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