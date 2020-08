Группу Little Big обвинили в плагиате

Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов обвинил группу Little Big в плагиате. По его словам, в нескольких композициях группы звучит басовая линия, которую сочинил именно он. В частности, он обнаружил заимствованную у себя мелодию в песне Pop up on the top.

«Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — цитирует музыканта телеканал 360.

Валь Толетов подал на музыкантов в суд и требует с группы группу Little Big 12 миллионов рублей.

Напомним, коллектив Little Big должен был представить Россию на Евровидение в 2020 году с песней Uno. Однако песенный конкурс из-за пандемии COVID-19 был отменён. В начале августа организаторы мероприятия сообщили, что клип на композицию стал самым просматриваемым за всю историю канала Евровидения на YouTube. Он набрал более 138 миллионов просмотров за четыре месяца.