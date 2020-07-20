Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

Видео набрало более 134 млн просмотров. Организаторы конкурса также проинформировали об этом аудиторию в Twitter, поздравив российский коллектив с рекордом.

Предыдущий рекорд принадлежал победительнице конкурса 2018 года клипу на песню "Toy" (Нетте Барзилай), который набрал более 133 млн просмотров.