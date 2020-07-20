Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

Музыкальный клип группы Little Big на песню "Uno" побил рекорд по количеству просмотров на официальном YouTube-канале "Евровидения". Об этом сообщили коллектив группы в своем Instagram.

Видео набрало более 134 млн просмотров. Организаторы конкурса также проинформировали об этом аудиторию в Twitter, поздравив российский коллектив с рекордом.

Предыдущий рекорд принадлежал победительнице конкурса 2018 года клипу на песню "Toy" (Нетте Барзилай), который набрал более 133 млн просмотров.

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Напомним, «Евровидение» планировалось провести в текущем году в середине мая. В связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли конкурс.

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ФОТО: youtube.com
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