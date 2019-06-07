Группу «Ленинград» уличили в плагиате

Новый видеоклип группы «Ленинград» на песню «i_$uss» обвинили в краже идей из клипа «The Next Day» Дэвида Боуи. На сильную похожесть роликов обратила внимание российская журналистка Ольга Бешлей. По ее словам, клип «Ленинграда» можно назвать «обширным цитированием», при этом достаточно «грубым». Свое мнение журналистка высказала в Facebook, сообщает РЕН ТВ.

Клип «i_$uss» был выложен в Сеть 5 июня, он был опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН назвал клип «Лениграда», в котором используется образ Иисуса Христа, бандеровским и призвал его запретить. А протоиерей Всеволод Чаплин заявил НСН, что ролик оскорбляет чувства верующих. Между тем, авторы видео в заставке подчеркнули, что у них не было цели оскорбить чувства верующих.

