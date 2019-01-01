Чаплин призвал донести на «труса» Шнурова в полицию за клип на песню «i_$uss»

«Странно, что Шнуров избрал именно эту символику для сопоставления с туалетными сценами, сценами рвоты, употребления наркотиков. Почему он не взял образ, похожий на образ Путина? Почему он не взял государственную символику, символику, похожую на государственную? Шнуров – человек умный, дьявольски умный, я бы сказал. Умный извращенным разумом. Но одновременно трус. Он боится трогать те символы, за которые ему тут же «прилетит в обратку». Это образ Путина, положим, образы, связанные с мусульманами и иудеями. Поэтому он, очевидно, решил оттоптаться на Христе и христианах, надеясь, что ему за это ничего не будет. Я сильно подозреваю, что у него в покровителях находятся несколько людей из нашей суперэлиты, из наших самых главных политических деятелей. Я знаю, что Шнуров достаточно популярен среди нашей высшей бюрократии и среди олигархата, поэтому есть основания считать, что он рассчитывает на такую политическую поддержку. Что его пальцем не тронут, хотя он постоянно нарушает закон, изрыгая нецензурную брань со сцены, действуя так, как он действует в этом клипе. Нужно его остановить. Очень важно, чтобы люди сейчас обращались в полицию, в прокуратуру, требуя установить, имеет ли место правонарушение. Нужно обращаться в суды, потому что оскверняется значимая для людей мировоззренческая символика», - пояснил священнослужитель.

«Очень любопытно, что в конце этого клипа есть сцена смерти. Мне кажется, что это некое послание и наркоманам и последователям Шнура: если вы будете идти по этому пути, то вас ждет очень печальный конец жизни, постыдный и очень скверный. Может, авторы клипа хотели поиграть, но в итоге получилось послание самим себе: ваш удел – такая постыдная и печальная кончина», - заключил он.

Отметим, что клип на песню «i_$uss» был опубликован 5 июня. На момент создания материала он собрал почти миллион просмотров.

