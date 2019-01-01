Чаплин призвал донести на «труса» Шнурова в полицию за клип на песню «i_$uss»
Протоиерей заявил в эфире НСН, что видео оскорбляет чувства верующих.
Новый клип на песню «i_$uss» выпустила группа «Ленинград». Он опубликован на официальном канале группы в YouTube. В видео использованы мотивы из Нового завета и христианской обрядности. Хотя в начале клипа размещен дисклеймер, что его авторы не преследовали цели оскорбить приверженцев каких-либо религий, что видео является сатирическим произведением «без каверзных смыслов», протоиерей Всеволод Чаплин считает, что оно оскорбляет чувства верующих. Об этом клирик заявил в эфире НСН.
«У нас по закону запрещено не только оскорбление чувств верующих, но и осквернение почитаемых ими предметов и символики. Это статья Административного кодекса. Считаю, что ее надо переносить в Уголовный. Оскверняется целый ряд символов, которые очень значимы для христиан. Это образ Иисуса Христа. Понятно, что Шнуров делает какие-то оговорки, что это не связанные с религией символы. Но совершенно очевидно, что употребляется имя, созвучное с именем Иисуса, образ, который стопроцентно узнаваем. Кощунственно изображается евхаристия, пародия на евхаристию. Есть пародия на богослужение. Все это соединяется с туалетной сценой, со сценой рвоты, сценой употребления наркотиков. Здесь еще есть и пропаганда наркомании, употребления наркотиков. Намерения авторов совершенно очевидны, они нарушают закон. Верующие люди имеют право на защиту своих символов, своей мировоззренческой символики», - подчеркнул он.
Чаплин выразил уверенность, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров намеренно использовал именно христианские символы.
«Странно, что Шнуров избрал именно эту символику для сопоставления с туалетными сценами, сценами рвоты, употребления наркотиков. Почему он не взял образ, похожий на образ Путина? Почему он не взял государственную символику, символику, похожую на государственную? Шнуров – человек умный, дьявольски умный, я бы сказал. Умный извращенным разумом. Но одновременно трус. Он боится трогать те символы, за которые ему тут же «прилетит в обратку». Это образ Путина, положим, образы, связанные с мусульманами и иудеями. Поэтому он, очевидно, решил оттоптаться на Христе и христианах, надеясь, что ему за это ничего не будет. Я сильно подозреваю, что у него в покровителях находятся несколько людей из нашей суперэлиты, из наших самых главных политических деятелей. Я знаю, что Шнуров достаточно популярен среди нашей высшей бюрократии и среди олигархата, поэтому есть основания считать, что он рассчитывает на такую политическую поддержку. Что его пальцем не тронут, хотя он постоянно нарушает закон, изрыгая нецензурную брань со сцены, действуя так, как он действует в этом клипе. Нужно его остановить. Очень важно, чтобы люди сейчас обращались в полицию, в прокуратуру, требуя установить, имеет ли место правонарушение. Нужно обращаться в суды, потому что оскверняется значимая для людей мировоззренческая символика», - пояснил священнослужитель.
«Очень любопытно, что в конце этого клипа есть сцена смерти. Мне кажется, что это некое послание и наркоманам и последователям Шнура: если вы будете идти по этому пути, то вас ждет очень печальный конец жизни, постыдный и очень скверный. Может, авторы клипа хотели поиграть, но в итоге получилось послание самим себе: ваш удел – такая постыдная и печальная кончина», - заключил он.
Отметим, что клип на песню «i_$uss» был опубликован 5 июня. На момент создания материала он собрал почти миллион просмотров.
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