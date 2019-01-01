Милонов обозвал Шнурова бандеровцем за новый клип «i_$uss»
Депутат Госдумы от «Единой России» в эфире НСН объяснил, почему новый видеоклип "Ленинграда" нужно запретить.
Экстремизмом считает использование в клипе группы «Ленинград» «i_$uss» христианской символики депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. При этом не имеет значения, что в начале клипа его авторы разместили дисклеймер об отсутствии намерения оскорбить приверженцев каких-либо религий. Об этом парламентарий рассказал в эфире НСН.
«Если бы мы записали с рэперами трек, в начале которого тоже бы предупредили. А потом смешали бы со всеми этими гадостями всех врагов нашей страны – либералов, вейперов, веганов, все меньшинства. В таком же тоне сделали бы клип про все эти политические, ментальные, этнические, прочие разные меньшинства. Какой бы поднялся визг! Вылетели бы стекла радиостанции «Эхо Москвы» от визга ярости, ненависти, который бы там поднимался. И все эти внучки НКВД-шников, которые сейчас записались в либералы, стали бы требовать меня расстрелять как минимум. То, что они себе позволяют, они категорически не хотят, чтобы было про них. Это, конечно, хамство. Кто должен останавливать хулиганов? У нас предпочитают хулиганов не останавливать. Если мы хотим быть в роли украинской полиции, которая смотрит, как бандеровцы сносят бюст Жукову, значит, мы оставим это просто так. Если у нас совесть есть, мы потребуем, чтобы это было убрано из эфира. Это негодяйство. Чего они хотят добиться? Гражданскую войну начать? Государство должно брать на себя функции регулятора и защищать общественные отношения, в том числе от таких экстремистских посягательств. Настоящий экстремизм! Я уж не говорю про пропаганду наркотиков и всего остального. Нужно, чтобы люди чувствовали берега», - возмутился он.
Собеседник НСН подчеркнул, что не выступает против неверия в бога как такового. «Дело не в атеизме. Есть люди, которые не разделяют религиозных убеждений, талантливо и красиво пытаются рассказать о своей версии, своей точке зрения. Пускай, наивно, поскольку она ошибочна. Но вот эти-то! Почему обязательно если атеист, значит, хам? Если либерал, значит, грязные трусы? Так не должно быть. Пытайтесь копировать лучшее, а не худшее», - призвал он.
Ранее протоиерей Всеволод Чаплин рассказал НСН, почему новый клип «Лениграда» оскорбляет чувства верующих и почему лидер группы Сергей Шнуров, по его мнению, дьявольски умный трус.
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