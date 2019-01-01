Милонов обозвал Шнурова бандеровцем за новый клип «i_$uss»

Экстремизмом считает использование в клипе группы «Ленинград» «i_$uss» христианской символики депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. При этом не имеет значения, что в начале клипа его авторы разместили дисклеймер об отсутствии намерения оскорбить приверженцев каких-либо религий. Об этом парламентарий рассказал в эфире НСН.

«Если бы мы записали с рэперами трек, в начале которого тоже бы предупредили. А потом смешали бы со всеми этими гадостями всех врагов нашей страны – либералов, вейперов, веганов, все меньшинства. В таком же тоне сделали бы клип про все эти политические, ментальные, этнические, прочие разные меньшинства. Какой бы поднялся визг! Вылетели бы стекла радиостанции «Эхо Москвы» от визга ярости, ненависти, который бы там поднимался. И все эти внучки НКВД-шников, которые сейчас записались в либералы, стали бы требовать меня расстрелять как минимум. То, что они себе позволяют, они категорически не хотят, чтобы было про них. Это, конечно, хамство. Кто должен останавливать хулиганов? У нас предпочитают хулиганов не останавливать. Если мы хотим быть в роли украинской полиции, которая смотрит, как бандеровцы сносят бюст Жукову, значит, мы оставим это просто так. Если у нас совесть есть, мы потребуем, чтобы это было убрано из эфира. Это негодяйство. Чего они хотят добиться? Гражданскую войну начать? Государство должно брать на себя функции регулятора и защищать общественные отношения, в том числе от таких экстремистских посягательств. Настоящий экстремизм! Я уж не говорю про пропаганду наркотиков и всего остального. Нужно, чтобы люди чувствовали берега», - возмутился он.