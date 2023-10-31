Группа Zero People выпустила новый альбом «Песни времени»
31 октября 202314:09
Группа Zero People, сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина, выпустила новый альбом «Песни времени».
После выхода новой пластинки коллектив планирует отправиться в тур, в рамках которого музыканты выступят в 18 городах России.
Группа «ЧАЙФ» выпустила альбом «ЧАЙФ. Симфонические версии», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru