Группа «ЧАЙФ» выпустила симфонический альбом
Группа «ЧАЙФ» выпустила альбом «ЧАЙФ. Симфонические версии». Об этом коллектив сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Музыканты напомнили, что дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков пригласил лидера группы Владимира Шахрина на фестиваль «Дым над водой».
«Песни ЧАЙФа звучали там в симфонических аранжировках Полины Мурановой. Результат всем очень понравился, было решено запечатлеть его в записи», — поделился коллектив в своем официальном сообществе.
На пластинке представлены 9 треков, среди которых не только хиты «ЧАЙФа», но и новинка — «Дедушкина песня». По словам музыкантов, в симфонической версии она звучит «особенно проникновенно и трепетно».
Обложку нового альбома уральских рокеров оформил музыкант и карикатурист Юрий Богатенков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru