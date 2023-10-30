Группа «ЧАЙФ» выпустила симфонический альбом

Музыканты напомнили, что дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков пригласил лидера группы Владимира Шахрина на фестиваль «Дым над водой».

«Песни ЧАЙФа звучали там в симфонических аранжировках Полины Мурановой. Результат всем очень понравился, было решено запечатлеть его в записи», — поделился коллектив в своем официальном сообществе.

На пластинке представлены 9 треков, среди которых не только хиты «ЧАЙФа», но и новинка — «Дедушкина песня». По словам музыкантов, в симфонической версии она звучит «особенно проникновенно и трепетно».

Обложку нового альбома уральских рокеров оформил музыкант и карикатурист Юрий Богатенков.

