Группа «Ундервуд» на «НАШЕСТВИИ» раскрыла детали нового альбома

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» рассказали, каким будет их следующий альбом.

«Альбом будет называться «Дети портвейна». Собственно говоря, он уже так называется. Альбом в финальной стадии, на стадии сведения. В альбоме будет 14 песенных номеров. Что приятно, в этом альбоме будут две песни, написанные непосредственно нами вдвоем, когда мы трудились оба над единой композицией. Это песни «Ракета на Марс» и дети «Портвейна», - рассказали они.

Музыканты признались, что их впечатлил сеанс связи с российскими космонавтами с борта МКС, который прошел сегодня на «НАШЕСТВИИ». По их словам, на фестивале они «попали в открытый космос».

