Группа Uma2rman пожелала «Нашествию» в Серпухове безоблачного неба
Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью НСН выразил надежду на скорую встречу со зрителями на фестивалях.
«Нашествие» - главный фестиваль страны - собирает всех поклонников живой музыки этим летом в подмосковном Серпухове.
Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" выразил мнение, что новая локация Главного приключения года станет переменой к лучшему.
«Выступления на открытом воздухе - особенный кайф, надеюсь, с погодой тоже повезёт! А Нашествию, которое в этом году состоится на новом месте, я желаю безоблачного неба. Другая локация - даже интереснее, пусть перемены будет только к лучшему!» - отметил артист.
Также музыкант выразил надежду на скорую встречу со зрителями на опенэйрах.
«Этим летом мы будем встречаться со зрителями на концертах, я очень в это верю. Рад, что фестивали уже объявили свои даты, значит, совсем скоро увидимся!» - добавил Кристовский.
В 2021 году «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа.
Ранее лидер группы "НАИВ" Александр Чача Иванов в интервью НСН заявил, что новое место проведения вдохнет в фестиваль новую жизнь.
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