Группа Uma2rman пожелала «Нашествию» в Серпухове безоблачного неба

«Нашествие» - главный фестиваль страны - собирает всех поклонников живой музыки этим летом в подмосковном Серпухове.

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" выразил мнение, что новая локация Главного приключения года станет переменой к лучшему.

«Выступления на открытом воздухе - особенный кайф, надеюсь, с погодой тоже повезёт! А Нашествию, которое в этом году состоится на новом месте, я желаю безоблачного неба. Другая локация - даже интереснее, пусть перемены будет только к лучшему!» - отметил артист.

Также музыкант выразил надежду на скорую встречу со зрителями на опенэйрах.

«Этим летом мы будем встречаться со зрителями на концертах, я очень в это верю. Рад, что фестивали уже объявили свои даты, значит, совсем скоро увидимся!» - добавил Кристовский.

В 2021 году «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа.



Ранее лидер группы "НАИВ" Александр Чача Иванов в интервью НСН заявил, что новое место проведения вдохнет в фестиваль новую жизнь.

