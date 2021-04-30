«Серпухов вдохнет новую жизнь в «Нашествие»». НАИВ о фестивале
Лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в интервью НСН признался, что с оптимизмом смотрит на «Нашествие- 2021».
Лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" дал оптимистичный прогноз на «Нашествие».
«Уверен, что «Нашествие» в 2021 году состоится и ознаменует собой некую черту, которая отделяет нас от привычной и нормальной жизни. Пускай так и будет! Конечно, это очень оптимистичный прогноз. Но я – оптимист. И верю в лучшее, чего, друзья, и вам желаю. До скорой встречи на «Нашествии-2021». Ура!» - сказал он.
Отвечая на вопрос о новом месте проведения «Главного приключения года», музыкант выразил мнение, что иногда нужно что-то менять.
«Абсолютно уверен, что новое место вдохнет новую жизнь в фестиваль. Вообще, я хочу сказать, что нужно периодически что-то менять. Иногда и мебель в квартире нужно переставить, потому что надоело одно и тоже. И стоит иногда менять площадку, искать какие-то более интересные варианты. Тем более, что и вся эта ковд-ситуация способствует договоренностям на новых уровнях, по новым правилам, находить какие-то новые компромиссы, так что уверен, что новое место будет не хуже старого», - добавил артист.
Ранее в интервью НСН Линда заявила, что фестиваль – это, прежде всего, люди, а не место его проведения.
В этом году фестиваль «Нашествие» состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа.
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