Группа UBEL выпустила мини-альбом

В альбом вошли четыре композиции, одна из которых — совместная акустическая баллада с группой ZOLOTO.

UBEL — российский музыкальный дуэт, состоящий из брата и сестры Егора и Варвары Убель. Группа известна экспериментальным подходом к музыке, сочетающим элементы поп-гранжа, джаза, рока, трип-хопа и других жанров. Их творчество часто описывают как «кинематографичный поп» или «нуарный поп-гранж».

Ранее саксофонист, народный артист России Игорь Бутман называл солистку группы UBEL Варвару Убель одной из лучших молодых джазовых певиц мира. В 2024 году артистка получила премию «Все цвета джаза», одержав победу в номинации «Восходящая звезда», напоминает «Радиоточка НСН».

