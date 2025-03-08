«От напевов к хичкоковским скрипкам»: Варвара Убель о песне «Хоррор»
Новый трек группы UBEL передает чувство, которые возникают в отношениях с человеком с избегающим типом привязанности, рассказала НСН солистка коллектива Варвара Убель.
Варвара Убель, солистка поп-гранж группы UBEL, в беседе с НСН пояснила, что новая песня «Хоррор», несмотря на пугающее название, призвана поддержать слушателей, столкнувшихся с крахом романтических отношений.
Поп-гранж группа UBEL 7 марта представила сингл «Хоррор», наполненный отсылками к Хичкоку. Сами музыканты назвали первую песню, выпущенную в 2025 году, гимном страха близости для людей с избегающим типом привязанности. Как отметила Убель, новая песня расскажет, что испытывает девушка, принимая решение о расставании.
«Наша новая песня о принятии решения о расставании, и это всегда тяжелый период с которым сталкиваются многие девушки. В "Хорроре" мы постарались передать чувство спутанности от близости с избегающим партнером, проводя слушателя через легкомысленные напевы к хичкоковским скрипкам и мрачной развязке. Не пугать, а скорее поддержать. Представьте, что Майя Кристалинская взяла в руки электогитару — это и есть группа UBEL. А если серьезно, мы определяем жанр группы как нуарный поп-гранж. Если расшифровать, то это непричесанность в сочетании с мелодикой и простотой в хорошем смысле», - заявила она.
Накануне 8 марта собеседница НСН также вспомнила о самом необычном подарке, который когда-либо получала в этот праздник.
«Это был пластиковый микрофон, который родители подарили мне в раннем детстве. Я помню его интересную конструкцию — полый внутри с отверстиями по периметру, что создавало эффект реверберации когда в него поешь. Это был мой самый первый микрофон, с помощью которого я давала первые домашние концерты», - уточнила Убель.
Ранее саксофонист, народный артист России Игорь Бутман называл исполнительницу одной из лучших молодых джазовых певиц мира. В 2024 году артистка получила премию «Все цвета джаза», одержав победу в номинации «Восходящая звезда», напоминает «Радиоточка НСН».
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