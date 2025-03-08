«От напевов к хичкоковским скрипкам»: Варвара Убель о песне «Хоррор»

Поп-гранж группа UBEL 7 марта представила сингл «Хоррор», наполненный отсылками к Хичкоку. Сами музыканты назвали первую песню, выпущенную в 2025 году, гимном страха близости для людей с избегающим типом привязанности. Как отметила Убель, новая песня расскажет, что испытывает девушка, принимая решение о расставании.

«Наша новая песня о принятии решения о расставании, и это всегда тяжелый период с которым сталкиваются многие девушки. В "Хорроре" мы постарались передать чувство спутанности от близости с избегающим партнером, проводя слушателя через легкомысленные напевы к хичкоковским скрипкам и мрачной развязке. Не пугать, а скорее поддержать. Представьте, что Майя Кристалинская взяла в руки электогитару — это и есть группа UBEL. А если серьезно, мы определяем жанр группы как нуарный поп-гранж. Если расшифровать, то это непричесанность в сочетании с мелодикой и простотой в хорошем смысле», - заявила она.