Группа The Hatters и Найк Борзов выпустили совместный трек «Море»
14 июня 202413:26
Группа The Hatters и рок-музыкант Найк Борзов представили совместный трек «Море».
«Барабанный рисунок — это волны, разбивающиеся о пирс, а остальные инструменты — все краски волн, играющие на cолнце», — описал композицию лидер коллектива The Hatters Юрий Музыченко.
Борзов в свою очередь добавил, что песня получилась очень атмосферной.
«Уверен, что «Море» унесет каждого по волнам своего настроения этим летом!» - добавил музыкант.
Группа The Hatters ранее представила саундтрек к супергеройскому фильму «Майор Гром: Игра». Продюсер и сценарист картины Артем Габерлянов также рассказывал НСН о блогерах, который засветились в новом фильме о Майоре Громе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru