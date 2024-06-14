Группа The Hatters и Найк Борзов выпустили совместный трек «Море»

Группа The Hatters и рок-музыкант Найк Борзов представили совместный трек «Море».

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«Барабанный рисунок — это волны, разбивающиеся о пирс, а остальные инструменты — все краски волн, играющие на cолнце», — описал композицию лидер коллектива The Hatters Юрий Музыченко.

Борзов в свою очередь добавил, что песня получилась очень атмосферной.

«Уверен, что «Море» унесет каждого по волнам своего настроения этим летом!» - добавил музыкант.

Группа The Hatters ранее представила саундтрек к супергеройскому фильму «Майор Гром: Игра». Продюсер и сценарист картины Артем Габерлянов также рассказывал НСН о блогерах, который засветились в новом фильме о Майоре Громе.

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ФОТО: Пресс-служба The Hatters
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