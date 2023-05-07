Группа «Тату» выступила перед матчем «Зенита» и «Спартака»
7 мая 202319:26
Поп-группа «Тату» 7 мая выступила перед началом матча 26-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Юлия Волкова и Елена Катина исполнили один из главных хитов группы - «Нас не догонят».
Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.
О предстоящем воссоединении «Тату» 24 апреля сообщила вокалистка группы Лена Катина, передает «Радиоточка НСН».
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7 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru