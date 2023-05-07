Группа «Тату» выступила перед матчем «Зенита» и «Спартака»

Поп-группа «Тату» 7 мая выступила перед началом матча 26-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

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Юлия Волкова и Елена Катина исполнили один из главных хитов группы - «Нас не догонят».

Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

О предстоящем воссоединении «Тату» 24 апреля сообщила вокалистка группы Лена Катина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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