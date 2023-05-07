Группа «Тату» выступила перед матчем «Зенита» и «Спартака»

Юлия Волкова и Елена Катина исполнили один из главных хитов группы - «Нас не догонят».

Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

О предстоящем воссоединении «Тату» 24 апреля сообщила вокалистка группы Лена Катина, передает «Радиоточка НСН».

