Группа «Сурганова и Оркестр» показала свое «Завтра»

Группа «Сурганова и Оркестр» представила свой новый альбом «Завтра». Это вторая часть двойного альбома. Первая часть под названием «Всё будет» вышла в июне этого года и, по словам музыкантов, является одновременно и созвучием, и антиподом новой пластинки.

Первый сингл с альбома «Завтра» - «Флюгер» критики приняли с воодушевлением, отметив, что от Сургановой, созерцающей мир, ничего не осталось, и певица стала выражаться острее.

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Работа над материалом альбома «Завтра» началась ещё два года назад – с музыкальных импровизаций участников коллектива. Со временем для мелодий нашлись и подходящие слова – часть текстов лидер группы, Светлана Сурганова, написала сама, некоторые были созданы на основе стихов петербургских поэтов.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Сурганова и оркестр"
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