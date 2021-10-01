Группа «Сурганова и Оркестр» показала свое «Завтра»

Группа «Сурганова и Оркестр» представила свой новый альбом «Завтра». Это вторая часть двойного альбома. Первая часть под названием «Всё будет» вышла в июне этого года и, по словам музыкантов, является одновременно и созвучием, и антиподом новой пластинки.

Первый сингл с альбома «Завтра» - «Флюгер» критики приняли с воодушевлением, отметив, что от Сургановой, созерцающей мир, ничего не осталось, и певица стала выражаться острее.