Ступников: Сурганова больше не выглядит тихой и скромной девушкой

Денис Ступников: «На примере «Боцмана и бродяги» можно проследить, как меняется наш многострадальный шоу-бизнес, к сожалению, не в лучшую сторону. В 1995 году, когда появился первый альбом «Боцмана и бродяги», руководитель клуба «Московский» чуть ли не на коленях уговаривал их сыграть концерт дворовых песен, городских романсов, а также записать их выступление, что и было сделано. И эта запись имела оглушительный успех. Когда 5 лет назад Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр хотели отметить 20-летний юбилей «Боцмана и бродяги» у них, к сожалению, все ограничилось закрытыми концертами», - рассказал журналист.

