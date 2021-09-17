Ступников: Сурганова больше не выглядит тихой и скромной девушкой
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Жена Оззи Осборна рассказала о драках с мужем
«Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — поделилась 68-летняя супруга артиста.
Денис Ступников: «Для тех, кто читал недавно вышедшую в России автобиографию Оззи Осборна, эти драки не новость. Остается ждать аналогичную автобиографию от Шерон Осборн, где женский взгляд превратит это великую и прекрасную и ужасную историю в историю большой любви», - отметил критик.
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили продолжение «Боцмана и бродяги» четверть века спустя
В альбом вошли 11 песен, среди которых есть и написанные самими исполнителями, и авторские песни Юрия Щербакова, Бориса Мокроусова, Алексея Медведева, и образцы городского романса.
Денис Ступников: «На примере «Боцмана и бродяги» можно проследить, как меняется наш многострадальный шоу-бизнес, к сожалению, не в лучшую сторону. В 1995 году, когда появился первый альбом «Боцмана и бродяги», руководитель клуба «Московский» чуть ли не на коленях уговаривал их сыграть концерт дворовых песен, городских романсов, а также записать их выступление, что и было сделано. И эта запись имела оглушительный успех. Когда 5 лет назад Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр хотели отметить 20-летний юбилей «Боцмана и бродяги» у них, к сожалению, все ограничилось закрытыми концертами», - рассказал журналист.
Hatters отметят первый юбилей праздничным концертом
Концерт группы Hatters состоится на сцене Music Media Dome 30 октября 2021 года. В этот вечер музыканты устроят праздник в честь своего пятилетия.
Денис Ступников: «Hatters назвали «Ленинградом» на минималках, но многие «косили» под «Ленинград», но не многие имели такой успех, как эти разудалые люди», - резюмировал он.
«Сурганова и оркестр» спели «Флюгер» против ветра
Группа «Сурганова и оркестр» выпустила в свет новую композицию «Флюгер». Это первый сингл со второй части нового двойного альбома «Завтра».
Денис Ступников: «Светлана Сурганова в отличие от Дианы Арбениной производит впечатление скромной, тихой девушки, которая заточилась в башне из слоновой кости и предпочитает высказываться, скорее, о событиях мира внутреннего, а не внешнего. Но в песне «Флюгер» все волшебным образом поменялось. Эксперимент удался, ждем продолжения», - оценил новинку музыкальный критик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе
- Великобритания смягчит систему ограничений въезда в страну
- ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму в первый день
- Более 100 DDоS-атак совершено на сервис по наблюдению за онлайн-выборами
- Талибы приготовили проект новой конституции Афганистана
- Фермер Олег Сирота проголосовал на выборах вместе со своей козой Меркель
- В Германии более 800 граждан привили просроченной вакциной Moderna
- Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно
- Рыцари в доспехах проголосовали на выборах в Рязани
- Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к отравлению Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru