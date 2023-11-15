Группа «Слот» выпустила юбилейное переиздание альбома «Шестой»

Уже 10 лет стукнуло со дня выхода пластинки. Коллектив добавил второй бонус-диск к оригинальному треклисту, состоящему из 14 композиций.

Слушателей второго диска ждут различные бонусы: концертные и акустические версии композиций, ремиксы и инструменталы общим количеством. Таких приятных дополнений записан целый десяток.

Ранее The Rolling Stones выпустили новый альбом «Hackney Diamonds» - первую за 18 лет пластинку с оригинальным материалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

