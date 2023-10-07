Группа «Слот» выпустила live-видео к песне «Зло»
7 октября 202320:23
Группа «Слот» выпустила live-видео исполнения песни «Зло» с симфоническим оркестром. Видео музыканты опубликовали на своем You-Tube канале.
Кроме того, «Слот» сегодня начали принимать предзаказы на симфонический альбом.
Ранее группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале в Казахстане. Музыканты назвали отмену выступления «болью» и призвали не винить в случившемся организаторов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Слот» выпустила live-видео к песне «Зло»
- Умерла актриса из сериала «Прощай, «макаров»!» Марианна Факторович
- СМИ: Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля
- Экс-премьера Израиля Беннета призвали в армию из-за войны с ХАМАС
- Средства ПВО Крыма сбили украинскую ракету
- Сыгравший в «Ромео и Джульетте» актер Бруно Филиппини умер в Риме
- Иран высказался в поддержку атак палестинцев на Израиль
- K-pop-группа Stray Kids анонсировала мини-альбом Rock-Star
- СМИ: В Израиле погибли по меньшей мере 100 человек, 900 пострадали
- Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru