Группа «Слот» выпустила live-видео к песне «Зло»

Кроме того, «Слот» сегодня начали принимать предзаказы на симфонический альбом.

Ранее группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале в Казахстане. Музыканты назвали отмену выступления «болью» и призвали не винить в случившемся организаторов, передает «Радиоточка НСН».

