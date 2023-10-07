Группа «Слот» выпустила live-видео к песне «Зло»

Группа «Слот» выпустила live-видео исполнения песни «Зло» с симфоническим оркестром. Видео музыканты опубликовали на своем You-Tube канале.

Группа «Пневмослон» выпустила сингл в преддверии концерта в ноябре

Кроме того, «Слот» сегодня начали принимать предзаказы на симфонический альбом.

Ранее группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале в Казахстане. Музыканты назвали отмену выступления «болью» и призвали не винить в случившемся организаторов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЕВРАЗ
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