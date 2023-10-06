Группа «Пневмослон» выпустила сингл в преддверии концерта в ноябре
6 октября 202312:11
Эпатажная рок-группа «Пневмослон» выпустила сингл «Предварительные ласки» к грядущим в ноябре альбомам «Полегче» и «Потяжелее».
Первая песня называется «Пока не получишь в слэме ....», вторая - с не менее экстравагантным названием «Уже уже не будет». Послушать композиции можно в «Радиоточке НСН».
Кроме того, презентация нового двойного альбома состоится 3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге и 10 и 11 ноября в Москве.
Напомним, как «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина» и стал «группой года».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru