Группа «Пневмослон» выпустила сингл в преддверии концерта в ноябре

Первая песня называется «Пока не получишь в слэме ....», вторая - с не менее экстравагантным названием «Уже уже не будет». Послушать композиции можно в «Радиоточке НСН».

Кроме того, презентация нового двойного альбома состоится 3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге и 10 и 11 ноября в Москве.

Напомним, как «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина» и стал «группой года».

