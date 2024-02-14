«Иск, мишень и уголовка»: Конфликт Собчак c НТВ набирает обороты
Журналистка пригрозила телеканалу иском о клевете и защите чести и достоинства, но политологи пророчат уголовку ей самой.
Конфликт Ксении Собчак и НТВ набирает обороты. Журналистка пригрозила телеканалу иском о клевете и защите чести и достоинства, а НТВ потребовал от Собчак в таком случае предоставить документы о наличии у нее чести и достоинства.
До этого НТВ показал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни», в которых рассказывается о зарубежной недвижимости журналистки.
«КОРОЧЕ, ИСК»
«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала в ответ на это Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ответ «обвиняемого» последовал не сразу.
«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - говорится в сообщении канала.
В ситуацию также вмешалась балерина Анастасия Волочкова, которая выступила одним из спикеров в скандальном фильме канале.
«В дружбе мы или в ссоре? Я знаю Ксению Собчак уже на протяжении 26 лет, мы познакомились в 1998 году, когда я была приглашена Владимиром Васильевым из Мариинского в Большой театр. Вся семья Ксении Собчак: и она, и Людмила Борисовна, и Анатолий Собчак, который дружил с моим папой, сидели в первом ряду партера в Мариинском театре на моих перформансах. Я никогда с Ксенией не была врагом. Она прекрасный человек, очень добрая, очень умная. У нее просто, наверное, такая выбранная ею стезя, в том плане, что она искала пиар, возможности, как прославиться и сделать так, чтобы ее узнали. У нее получилось, и я не единственная ее мишень. Она пыталась задевать известных и публичных личностей для того, чтобы привлечь к себе внимание. Все, что происходит сегодня, я могу прокомментировать, но ни в коем случае не осуждать ее», - призналась собеседница НСН.
При этом в рамках второй части фильма Волочкова рассказала о конфликте с Собчак из-за миллиардера Вячеслава Лейбмана. Кроме того, балерина поведала, как Собчак пришла к ней домой якобы мириться, а сама поставила скрытую камеру в сауне и пыталась развести там Волочкову на откровения. По ее словам, Собчак также тайно пробралась в спальню балерины и сняла там видео, которое вскоре опубликовала.
Волочкова подчеркнула в беседе с НСН, что ее съемки в фильме НТВ о Ксении Собчак не были связаны с какими-то обидами на журналистку.
СИГНАЛ ИЛИ УГОЛОВКА
Медийное давление на журналистку Ксению Собчак является сигналом для лидеров мнений, занимающих «нейтральную» позицию в отношении политики российских властей, объяснили в интервью НСН политологи Евгений Минченко и Павел Салин.
«Не думаю, что те, кто это делает, пытаются добиться "медийного поражения" Собчак. Не исключаю, что речь идет о более серьезных вещах - репутационная атака с более неприятными последствиями. Что может быть хуже репутационных потерь? То, что сегодня произошло с ее сотрудниками. Не исключаю вероятность ее уголовного преследования, потому что иначе непонятно, зачем это все так разминать. Кто за этим может стоять, я не знаю, в целом с образом у Ксении Анатольевны и так все не очень хорошо», - сказал Минченко.
Со своей стороны, Павел Салин сравнил ситуацию с Собчак с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой.
«Здесь дело не в самой Собчак. Как и в случае с "голой вечеринкой", когда фундаментальный интерес силовиков был в том, чтобы продемонстрировать творческой корпорации, что прежние времена закончились и теперь все должны стоять по стойке смирно, в случае с Собчак примерно та же ситуация. Это сигнал: "Ребята, либо стойте смирно и козыряйте, либо переходите в разряд врагов". В нейтральной зоне отсидеться не получится», - разъяснил Салин.
Вместе с тем, по его утверждению, раньше Собчак была «под прикрытием» президента России.
«Действительно, Владимир Путин давал Собчак личные гарантии безопасности. Даже в более сложных ситуациях, как в случае с арестом членов ее команды, в силу наличия у него неформального иммунитета, гарантом которого являлся Путин, ей удалось выйти из-под удара. Что изменилось с тех пор? Если попытаться размотать ответ на этот вопрос, мы должны задуматься над некоторыми слухами, которые циркулируют в последнее время», - заинтриговал Салин, не уточнив, что это за слухи.
12 февраля Хамовнический суд Москвы дал 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, признав его виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отмечает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
НАМЕКИ ОТ МИХАЛКОВА
До этого Собчак успела поконфликтовать и с режиссером Никитой Михалковым. Она обвинила его в том, что он якобы «слил» всю информацию о «голой вечеринке» президенту.
По ее утверждению, Путин уважает Михалкова, при этом режиссер якобы может «накрутить» президента и убедить в своей точке зрения «намертво». После таких обвинений Собчак ответил сам Никита Сергеевич.
«Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать. В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», - написал Михалков.
Журналисты на фоне пикировки Собчак с Михалковым вспомнили, как тот недавно обрушился на мать Ксении Анатольевны, сенатора Людмилу Нарусову. Никита Сергеевич, в частности, навал их врагами России, задавшись вопросом: «Сколько ещё терпеть Нарусову и её дочь?».
После нового скандала с НТВ корреспондент НСН обратился за разъяснениями к матери Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой, однако та отказалась отвечать на вопросы, сославшись на занятость.
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