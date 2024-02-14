«Иск, мишень и уголовка»: Конфликт Собчак c НТВ набирает обороты

Ответ «обвиняемого» последовал не сразу.

«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - говорится в сообщении канала.

В ситуацию также вмешалась балерина Анастасия Волочкова, которая выступила одним из спикеров в скандальном фильме канале.

«В дружбе мы или в ссоре? Я знаю Ксению Собчак уже на протяжении 26 лет, мы познакомились в 1998 году, когда я была приглашена Владимиром Васильевым из Мариинского в Большой театр. Вся семья Ксении Собчак: и она, и Людмила Борисовна, и Анатолий Собчак, который дружил с моим папой, сидели в первом ряду партера в Мариинском театре на моих перформансах. Я никогда с Ксенией не была врагом. Она прекрасный человек, очень добрая, очень умная. У нее просто, наверное, такая выбранная ею стезя, в том плане, что она искала пиар, возможности, как прославиться и сделать так, чтобы ее узнали. У нее получилось, и я не единственная ее мишень. Она пыталась задевать известных и публичных личностей для того, чтобы привлечь к себе внимание. Все, что происходит сегодня, я могу прокомментировать, но ни в коем случае не осуждать ее», - призналась собеседница НСН.

При этом в рамках второй части фильма Волочкова рассказала о конфликте с Собчак из-за миллиардера Вячеслава Лейбмана. Кроме того, балерина поведала, как Собчак пришла к ней домой якобы мириться, а сама поставила скрытую камеру в сауне и пыталась развести там Волочкову на откровения. По ее словам, Собчак также тайно пробралась в спальню балерины и сняла там видео, которое вскоре опубликовала.

Волочкова подчеркнула в беседе с НСН, что ее съемки в фильме НТВ о Ксении Собчак не были связаны с какими-то обидами на журналистку.

СИГНАЛ ИЛИ УГОЛОВКА

Медийное давление на журналистку Ксению Собчак является сигналом для лидеров мнений, занимающих «нейтральную» позицию в отношении политики российских властей, объяснили в интервью НСН политологи Евгений Минченко и Павел Салин.

«Не думаю, что те, кто это делает, пытаются добиться "медийного поражения" Собчак. Не исключаю, что речь идет о более серьезных вещах - репутационная атака с более неприятными последствиями. Что может быть хуже репутационных потерь? То, что сегодня произошло с ее сотрудниками. Не исключаю вероятность ее уголовного преследования, потому что иначе непонятно, зачем это все так разминать. Кто за этим может стоять, я не знаю, в целом с образом у Ксении Анатольевны и так все не очень хорошо», - сказал Минченко.

Со своей стороны, Павел Салин сравнил ситуацию с Собчак с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой.