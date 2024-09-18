Группа SHOO выступит с акустическим концертом в «Джазе на воде»

В четверг, 19 сентября во время водной прогулке по Москве, артисты исполнят специальную программу, ранее не звучавшую на больших площадках.

«Мы очень любим участвовать в проекте "Джаз на воде". Для меня этот проект - идеальное сочетание красоты города, атмосферности момента и нового звучания нашей музыки. Будто есть возможность показать наши песни с другой стороны, рассказать эти истории по-новому. В этот раз мы подготовили специальную акустическую программу, Которая ранее исполнялась лишь единожды на тайном квартирнике SHOO. Поэтому это будет наш особенный момент исключительной искренности, который мы хотим разделить с гостями яхты этим теплым осенним вечером. Ждем всех!» - рассказала вокалистка группы Шуня Балашова.

Посадка гостей на судно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление – в 20:00.

