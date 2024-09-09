Радио Jazz объявило состав жюри премии «Все цвета джаза»
В зале Omega Rooftop 26 ноября пройдет церемония вручения X ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза». Радио Jazz объявило имена членов жюри: тройки финалистов в семи номинациях определят Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Жилин, Лев Боровков, Теона Контридзе, Александр Панайотов и Влад Лисовец.
Выбор лауреатов премии пройдет в несколько этапов. Редакция радиостанции соберет заявки кандидатов в период с 9 сентября по 9 октября. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14 октября по 7 ноября.
Победителей в номинациях «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года, «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры» объявят в эфире радиостанции с 18 по 24 ноября.
В 2024 году премия «Все цвета джаза» пройдет в десятый раз. С момента основания на «Все цвета джаза» выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей – в этот раз для гостей премии выступят Tony Karapetyan Trio, Вадим Эйленкриг, Олег и Наталья Бутман, а также Jazz Dance Orchestra.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Радио Jazz объявило состав жюри премии «Все цвета джаза»
- Обвиняемого по делу главного кадровика МО Кузнецова оставили под стражей
- Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ
- Опрос: Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день
- Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии
- Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи
- Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному
- Сериал «Комбинация» собрал за выходные миллион просмотров
- Лавров: Россия не закрывает двери для Запада, у нее остается ООН
- Лавров: В конфликте на Украине речь идет о правах людей, а не об обмене землями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru