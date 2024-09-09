Радио Jazz объявило состав жюри премии «Все цвета джаза»

Выбор лауреатов премии пройдет в несколько этапов. Редакция радиостанции соберет заявки кандидатов в период с 9 сентября по 9 октября. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14 октября по 7 ноября.

Победителей в номинациях «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года, «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры» объявят в эфире радиостанции с 18 по 24 ноября.

В 2024 году премия «Все цвета джаза» пройдет в десятый раз. С момента основания на «Все цвета джаза» выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей – в этот раз для гостей премии выступят Tony Karapetyan Trio, Вадим Эйленкриг, Олег и Наталья Бутман, а также Jazz Dance Orchestra.

