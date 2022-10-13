Группа Queen выпустила считавшуюся утерянной песню с Фредди Меркьюри

Участники коллектива рассказали, что композиция «Face It Alone» была записана ещё в 1988 году, когда они работали над альбомом «The Miracle».

Как пишет The Times, трек не вошел в окончательную версию пластинки и долгое время считался утерянным.

Ранее стриминговый сервис Spotify выяснил, что любимыми группами прошлых десятилетий у россиян являются Kiss, Queen, «Кино» и Linkin Park, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».