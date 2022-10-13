Группа Queen выпустила считавшуюся утерянной песню с Фредди Меркьюри
Рок-группа Queen представила на своём YouTube-канале ранее неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри.
Участники коллектива рассказали, что композиция «Face It Alone» была записана ещё в 1988 году, когда они работали над альбомом «The Miracle».
Как пишет The Times, трек не вошел в окончательную версию пластинки и долгое время считался утерянным.
Ранее стриминговый сервис Spotify выяснил, что любимыми группами прошлых десятилетий у россиян являются Kiss, Queen, «Кино» и Linkin Park, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru