Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила новую песню

В своих соцсетях американская певица отметила, что её первая песня после шестилетнего перерыва, она была записана совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном.

«Моя первая песня за шесть лет! Невероятно здорово, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени», - заявила Спирс.

По информации журнала Rolling Stone, новый сингл является переосмыслением сингла 1972 года «Tiny Dancer» из раннего творчества Джона, который в процессе работы предложил Спирс спеть «Hold Me Closer» дуэтом.

Ранее Спирс обвинила своего отца в растрате её средств на собственное кулинарное шоу, сообщает RT. Представители певицы указали, что за время опеки отец артистки и ряд юристов получили 36 млн долларов из её средств.