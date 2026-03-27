Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме
Ася Зелёная призналась НСН, что балансировать между работой в «Пневмослоне» и развитием сольного проекта удаётся с «Божьей помощью».
Вокалистка панк-группы «Пневмослон» Ася Зелёная рассказала НСН, что ее сольный проект «астра» — очень эмпатичная и нежная рок-группа.
27 марта вышел второй полноформатный альбом группы «астра». Он получил название «навсегда». Среди треков коллектива — «правда», «тоска» (совместно с Pyrokinesis), «хоррор», «мотылёк», «пуля» и другие. Певица раскрыла концепцию коллектива.
«Мы продолжаем свои наблюдения за человеческими переживаниями и судьбами, увековечивая их в песни. Кстати говоря, мы совершенно искренне не пытаемся сказать что-то "новое" или "из ряда вон выходящее". Концепция всего нашего творчества сводится к простому человеческому внутрячку, который нам искренне интересен, который мы пытаемся ухватить и придать ему форму, говоря: "Вот, и такое бывает". Мы, в общем, очень эмпатичная и нежная рок-группа, которая желает каждому человеческому страданию скорого завершения, а каждой человеческой радости — непременного приумножения», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, как удается балансировать между работой в «Пневмослоне» и развитием сольного проекта.
«Балансировать между работой в "Пневмослоне" и развитием сольного проекта удаётся с Божьей помощью», — с улыбкой добавила артистка.
«Астра» — российская рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге. Её музыка сочетает элементы гитарного, поп- и альтернативного рока. Группа быстро привлекла внимание музыкальной индустрии: уже с первого сингла она попала в эфиры крупных радиостанций и на 1,5 месяца заняла место в рок-хит-параде «Чартова Дюжина». В 2024 году вышел дебютный альбом группы под названием «Начало».
Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН пообещал «кухонные посиделки» на 25-летие коллектива.
Горячие новости
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме
- Медведев заявил, что «Орешник» является очень важным видом оружия
- Россиянам рассказали об отсутствии наказания за частую смену работы
- Совместный отдых и жилье: Что укажет на фиктивный развод ради льготной ипотеки
- Психолог назвала причины веры россиян в домовых
- Почему закрыли генератор ИИ-видео Sora, куда Disney хотел вложить $1 млрд
- «Заповедник» Довлатова возглавил рейтинг спектаклей по русской классике
- Автоэксперт усомнился в выгоде платной подписки на Lada Vesta
- Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с мошенниками
- В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом