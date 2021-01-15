Группа «Пневмослон» одной из первых даст концерт в Санкт-Петербурге

Комитет по культуре Санкт-Петербурга разрешил коллективу «Пневмослон»выступление за день до назначенной даты концерта. Об этом сообщили представители команды со ссылкой на соответствующий официальный ответ властей.

16 января команда сыграет новые песни в клубе «Морзе». Таким образом, «Пневмослон» станет одной из первых групп в новом 2021 году, которой разрешили выступление в северной столице.



Напомним, в начале декабря 2020 года Правительство Санкт-Петербурга ужесточило ограничительные меры по проведению массовых мероприятий. Теперь организаторы обязаны направлять заявку в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, если заявленная численность мероприятия превышает 50 человек. Комитет по культуре вправе разрешить проведение концерта или запретить его. Также в Санкт-Петербурге сохраняется ограничение на заполняемость зала в 25% от общей вместимости площадки.

