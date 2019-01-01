Группа «Мураками»: Мы очень соскучились по «Нашествию»

Известная казанская группа «Мураками» не была на «Нашествии» три года, однако не смогла пропустить юбилейный, двадцатый фестиваль.

«Мы очень соскучились. За три года многое поменялось, у нас Эдик (Эдуард Свилин, барабанщик) первый раз на «Нашествии», мы ему все показываем . У нас Артур (Артур Каримов, гитарист) первый раз. Мы изменились. Мне нравится «Нашествие», мне нравится та энергия, которая происходит здесь, скопление людей, которые жаждут музыки, жаждут драйва». – заявила в пресс-центре НСН вокалистка коллектива Диляра Вагапова.

Напомним, сегодня, 21 июля, на «Нашествии» состоялся грандиозный космический флэшмоб, организованный совместно с Роскосмосом.

