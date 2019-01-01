На «Нашествии» состоялся грандиозный космический флэшмоб. ФОТО
21 июля на Главном Приключении Года состоялся грандиозный флэшмоб: гости фестиваля отметили в космическом масштабе юбилей «Нашествия»
Утром заключительного дня «Нашествия-2019» сотни гостей фестиваля собрались на масштабный космический флешмоб, организованный фестивалем совместно с Роскосмосом. В честь юбилея «Главного приключения года» НАШи выстроили гигантскую римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетие фестиваля. Над полем Большого Завидово пролетал спутник, который запечатлел уникальную картину. И так частичка Нашествия ушла в космос!
Интересно, что участники флэшмоба, пока велась съемка из космоса, не сговариваясь пели знаменитую песню группы «Земляне» - «Земля в иллюминаторе». Запланировано это не было, но тема космоса, которая доминирует на фестивале в этом году, сыграла свою роль.
Космическая тематика в этом году главенствует на фестивале. Так, в субботу, 20 июля, в 19:28 посетители фестиваля уже стали свидетелями запуска ракеты с Земли, которая вывела космический корабль на околоземную орбиту: трансляция прошла на экранах Главной сцены.
Кроме того, космонавты вышли на связь с МКС, чтобы в прямом эфире поздравить «Нашествие», его зрителей и участников с двадцатилетним юбилеем. А позднее в пресс-центре НСН поделились интересными подробностями о том, как космос связан с музыкой.
Напомним, гид по основным событиям и площадкам фестиваля представлен на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru
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