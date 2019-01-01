На «Нашествии» состоялся грандиозный космический флэшмоб. ФОТО

Утром заключительного дня «Нашествия-2019» сотни гостей фестиваля собрались на масштабный космический флешмоб, организованный фестивалем совместно с Роскосмосом. В честь юбилея «Главного приключения года» НАШи выстроили гигантскую римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетие фестиваля. Над полем Большого Завидово пролетал спутник, который запечатлел уникальную картину. И так частичка Нашествия ушла в космос!

Интересно, что участники флэшмоба, пока велась съемка из космоса, не сговариваясь пели знаменитую песню группы «Земляне» - «Земля в иллюминаторе». Запланировано это не было, но тема космоса, которая доминирует на фестивале в этом году, сыграла свою роль.