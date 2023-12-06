Группа «Мумий Тролль» выпустила парфюмерную воду «Морская»

Разработкой аромата занималась основательница бренда Мари Молчанова, которая соединила воедино кардамон, бергамот, розмарин, мандарин, кедр, чабрец, грейпфрут, приморскую сосну и морские ноты.

Отмечается, что в итоге получился «свежий тонкий парфюм», который подойдет и парням, и девушкам.

«Всего выпущено 120 эксклюзивных флаконов по 15 мл. Каждый с печатью подлинности и порядковым номером», - говорится в описании аромата.

Стоимость флакона 4 950 рублей.

Ранее парфюмер, основательница бренда VDOHNI Полина Казакова заявила, что разделения парфюма на мужской и женский не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

