Группа «Мумий Тролль» выпустила парфюмерную воду «Морская»

Группа «Мумий Тролль» и парфюмерный бренд MAYME? создали парфюмерную воду «Морская», которая получила своё название в честь дебютного альбома коллектива и оформлена в том же ключе.

В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%

Разработкой аромата занималась основательница бренда Мари Молчанова, которая соединила воедино кардамон, бергамот, розмарин, мандарин, кедр, чабрец, грейпфрут, приморскую сосну и морские ноты.

Отмечается, что в итоге получился «свежий тонкий парфюм», который подойдет и парням, и девушкам.

«Всего выпущено 120 эксклюзивных флаконов по 15 мл. Каждый с печатью подлинности и порядковым номером», - говорится в описании аромата.

Стоимость флакона 4 950 рублей.

Ранее парфюмер, основательница бренда VDOHNI Полина Казакова заявила, что разделения парфюма на мужской и женский не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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