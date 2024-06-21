Группа «Мумий Тролль» выпустила на виниле сборник «До последней капли моря»

Рок-группа «Мумий Тролль» издала на виниле сборник «До последней капли моря».

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В него вошли песни с альбомов «Слияние и поглощение», «Морская», «Меамуры», «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД», «8», «SOS Матросу», «Пиратские копии». На обложке пластинки – картина лидера коллектива Ильи Лагутенко 1988 года. Сейчас она находится в частной коллекции, владелец пожелал остаться неизвестным.

Сборник издан на черном виниле тиражом в 500 экземпляров.

Ранее легендарная трэш-метал-группа Metallica из США анонсировала выпуск коллекционной подборки цветных виниловых дисков с записью старых лонгплеев, включая дебютный Kill 'Em All (1983), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт "Мумий Тролля"
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