Группа «Моя Мишель» выступит в Москве

Группа «Моя Мишель» даст большой концерт в Москве.

В 2024 году, проведя громкий солд-аут в Москве в VK Stadium, группа берет новые вершины и заявляет масштабную презентацию своего будущего альбома «Ангелы и не очень».

Выступление запланировано на 29 ноября на площадке «МТС ЛАЙВ ХОЛЛ».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

