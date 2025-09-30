Группа «Моя Мишель» выступит в Москве
29 сентября 202515:45
Группа «Моя Мишель» даст большой концерт в Москве.
В 2024 году, проведя громкий солд-аут в Москве в VK Stadium, группа берет новые вершины и заявляет масштабную презентацию своего будущего альбома «Ангелы и не очень».
Выступление запланировано на 29 ноября на площадке «МТС ЛАЙВ ХОЛЛ».
Ранее популярный российский исполнитель Ваня Дмитриенко рассказал специальному корреспонденту НСН, насколько сложно сегодня молодежи пробиваться в шоу-бизнесе.
