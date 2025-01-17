«Дискотека Авария» и ANNA ASTI: Что слушали россияне в новогодние праздники
Чаще всего 31 декабря 2024 года россияне слушали песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», сообщила пресс-служба VK Музыки.
В число наиболее прослушиваемых композиций в новогодние праздники вошел трек «Звенит январская вьюга» ANNA ASTI, лидирующий и в новогодних рекомендациях, которые были доступны в настройке VK Музыки «Новый год».
Также часто звучали такие песни, как «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», «Новогодняя песня» The Limba, JONY, ЕГОР КРИД и А4, «Хлопушки (Новогодняя)» группы «Блестящие», «Новогодние игрушки» Инны Маликовой и «Новых самоцветов», «Новый год» VESNA305 и «Новогодняя» от группы «Дилижанс».
Самыми популярными зарубежными композициями стали песни Last Christmas группы Wham! и Happy New Year музыкального коллектива ABBA.
При этом аудитория от 14 до 24 лет с 30 декабря по 9 января также отдавала предпочтение треку «Планы на завтра» от TIGO и Migrant. Лидером по прослушиваниям среди аудитории старше 25 лет стала композиция «Худи» Джигана, Artik & Asti и NILETTO.
Ранее сообщалось, что самым новогодним звуком для большинства россиян является бой курантов. Также в топ-5 рейтинга вошла музыка из новогодних фильмов, звон бокалов, шипение бенгальских огней и хруст снега под ногами, напоминает «Радиоточка НСН».
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