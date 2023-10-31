Группа «Мельница» выпустила клип на песню «Оберег»

Лидер «Мельницы» Хелависа рассказала в эфире НАШЕго Радио, что композиция написана в соавторстве с писателем-прозаиком и сценаристом Андреем Рубановым. Также она отметила, что творчество Рубанова ей очень нравится.

Композиция прозвучит в фильме «Девка-Баба» режиссера Аглаи Набатниковой, поэтому в видео представлены фрагменты киноленты. Перед музыкантами стояла непростая задача: сделать самостоятельную песню, которая бы подошла под титры фильма. Хелависа уточнила, что в новом альбоме именно по этой причине представлено две версии композиции - электроакустическая и «мельничная».



Ранее гитарист и худрук группы «Мельница» Сергей Вишняков заявил «Радиоточке НСН», что группа с 2015 по 2023 годы записала в студии «Vintage Records» уже пять полноценных альбомов.

