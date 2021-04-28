Группа Lumen с воодушевлением приняла переезд «Нашествия» в Серпухов

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Лидер группы Lumen Тэм Булатов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" пригласил всех в «новый дом» «Нашествия».

«От всей души поздравляю всех наших с тем, что главный рок-фестиваль страны наконец-то снова назначен. И более того, обрел новый дом. С нетерпением ждем момента, чтобы посмотреть, как оно будет в Подмосковье и, надеюсь, что туда приедет еще много тысяч человек, которые захотят посмотреть, каким будет «Нашествие» в новом месте», - отметил он.