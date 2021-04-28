Группа Lumen с воодушевлением приняла переезд «Нашествия» в Серпухов
Лидер группы Lumen Тэм Булатов в интервью НСН пригласил всех на фестиваль «Нашествие» в Серпухов.
Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Лидер группы Lumen Тэм Булатов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" пригласил всех в «новый дом» «Нашествия».
«От всей души поздравляю всех наших с тем, что главный рок-фестиваль страны наконец-то снова назначен. И более того, обрел новый дом. С нетерпением ждем момента, чтобы посмотреть, как оно будет в Подмосковье и, надеюсь, что туда приедет еще много тысяч человек, которые захотят посмотреть, каким будет «Нашествие» в новом месте», - отметил он.
Говоря о новой локации, артист подчеркнул, что с интересом и воодушевлением воспринимает такие перемены.
«Фестиваль за годы своего существования сменил уже не одну локацию, бывало всякое! Наше первое «Нашествие» - это было выступление в прямом эфире из старой студии радиостанции. Тем не менее, я считаю, что тогда фестиваль получился интересным, и за ним при помощи радиотрансляции все равно было очень интересно следить. Любые перемены я воспринимаю только положительно. В первую очередь, это интересно!», - заключил собеседник НСН.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, поселке Эммаус, Рязанской области, Тверской области в Большом Завидово.
Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».
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