Группа Lumen представила концертный альбом «Lumen & Orchestra»

Группа Lumen представила концертный альбом «Lumen & Orchestra».

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Музыканты увековечили в альбоме концерт с оркестром, которое состоялось 16 мая в столичном VK Stadium.

Так, пластинка «Lumen & Orchestra» стал десятым live-альбомом в дискографии коллектива. Коллектив также порадовал поклонников видеоверсиией концерта.

Ранее вокалист группы Lumen Рустэм Булатов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в клипе на перезаписанную песню «Гореть», который был создан при помощи нейросетей, очень много работы человека.

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаМузыкантыLumen

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