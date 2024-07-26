Группа Lumen представила концертный альбом «Lumen & Orchestra»
26 июля 202414:18
Группа Lumen представила концертный альбом «Lumen & Orchestra».
Музыканты увековечили в альбоме концерт с оркестром, которое состоялось 16 мая в столичном VK Stadium.
Так, пластинка «Lumen & Orchestra» стал десятым live-альбомом в дискографии коллектива. Коллектив также порадовал поклонников видеоверсиией концерта.
Ранее вокалист группы Lumen Рустэм Булатов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в клипе на перезаписанную песню «Гореть», который был создан при помощи нейросетей, очень много работы человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru