Группа LOUNA выпустила новый альбом «Рубикон»

Группа LOUNA выпустила седьмой студийный альбом «Рубикон».

«Би-2» выпустили новый альбом и клип на заглавный трек

Новая пластинка, в которую вошли 12 треков, доступна на всех цифровых площадках

«Песни были записаны летом этого года, а их тематика навеяна тем, с чем мы все столкнулись и что переживаем в реалиях последних нескольких лет», – рассказали музыканты.

Ранее в официальном сообществе группы «Кино» в соцсети «ВКонтакте» объявили, что новый альбом коллектива выйдет в декабре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой группы Louna
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаLouna
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