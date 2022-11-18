Группа LOUNA выпустила новый альбом «Рубикон»

Новая пластинка, в которую вошли 12 треков, доступна на всех цифровых площадках

«Песни были записаны летом этого года, а их тематика навеяна тем, с чем мы все столкнулись и что переживаем в реалиях последних нескольких лет», – рассказали музыканты.

Ранее в официальном сообществе группы «Кино» в соцсети «ВКонтакте» объявили, что новый альбом коллектива выйдет в декабре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

